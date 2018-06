Zahl der Drogentoten im Südwesten geht weiter zurück

Die Zahl der Drogentoten in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1989 gefallen. Nach der am Donnerstag vorgelegten vorläufigen Bilanz des Innenministeriums starben 2012 landesweit 121 Menschen an den Folgen des Konsums illegaler Rauschmittel. Im Vorjahr waren es noch 139.

Innenminister Reinhold Gall (SPD) sagte, er sei froh, dass im vergangenen Jahr erneut weniger Menschen ihre Sucht mit dem Leben bezahlen mussten. Seit dem Höchststand im Jahr 2000 mit 287 Drogentoten habe sich deren Zahl weit mehr als halbiert. Das bedeute aber keinesfalls eine Entwarnung.

Die meisten Drogenkonsumenten starben 2012 an den Folgen des Missbrauchs von Heroin. Allein 50 Fälle (2011: 70) standen laut Ministerium im Zusammenhang mit dem Konsum dieser harten Droge, häufig in Kombination mit Medikamenten, Alkohol oder anderen Rauschgiften.

Todesdroge Heroin

Fünf Menschen starben nach der Einnahme des sogenannten Liquid Ecstasy. Dabei handelt es sich um eine geruchs- und farblose chemische Substanz. Sie kann bereits bei leichter Überdosierung zu Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust und Atemlähmung führen.

Das Durchschnittsalter der Rauschgifttoten in Baden-Württemberg lag im vergangenen Jahr bei 36 Jahren (2011: 34 Jahre). Die meisten Drogentoten wurden mit zwölf Opfern in Stuttgart gezählt, gefolgt von Mannheim mit elf und Freiburg mit zehn Opfern.

Mit großer Sorge beobachtet der Innenminister die zunehmende Beliebtheit neuer Designerdrogen, auch „Legal Highs“ genannt. An deren Konsum seien im vergangenen Jahr drei Menschen gestorben. Die gesundheitlichen Risiken dieser Drogen würden besonders von jungen Konsumenten unterschätzt, warnte Gall. Er verwies auf den Todesfall eines 16-jährigen Schülers. Unter Einfluss einer synthetischen Droge habe sich der Jugendliche auf ein Bahngleis gelegt und sich von einem herannahenden Zug überfahren lassen. (dapd)