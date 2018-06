Stuttgart (dpa/lsw) - Weniger Drogentote in Baden-Württemberg: Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Zahlen 121 Drogentote gezählt. Damit sank die Zahl auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren, wie Innenminister Reinhold Gall (SPD) am Donnerstag in Stuttgart berichtete. 2011 waren es insgesamt 139. Gall sieht aber keinen Grund zur Entwarnung: Er verwies auf die zunehmende Beliebtheit von synthetischen Drogen, deren Zusammensetzung immer wieder verändert wird. „Die Unberechenbarkeit und die gesundheitlichen Risiken dieser Drogen werden besonders bei jungen Konsumenten massiv unterschätzt.“ Einen Höchststand erlebte Baden-Württemberg im Jahr 2000 mit 287 Rauschgifttoten.

