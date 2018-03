Die Zahl der Brandstiftungen im Südwesten hat zuletzt deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr waren es 3585 Fälle und damit elf Prozent mehr als 2016, wie „Mannheimer Morgen“ und „Heilbronner Stimme“ (Dienstag) unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums berichteten. Bei rund 1000 Fällen handelte es sich demnach um fahrlässige Brandstiftung - die restlichen Brände wurden vorsätzlich gelegt. Zu den Motiven konnte das Innenministerium zunächst keine Angaben machen, wie die Blätter schrieben.

Den Angaben zufolge gab es im vergangenen Jahr 67 Brandstiftungen in Flüchtlingsunterkünften im Land. In 27 Fällen waren Asylsuchende selbst beteiligt. Im Jahr zuvor war die Zahl der Brände in Asylunterkünften mit 66 Fällen ähnlich hoch.