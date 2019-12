Zahl der Angriffe auf Justizvollzugsangestellte gestiegen

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der schwereren Angriffe auf Justizvollzugsangestellte in baden-württembergischen Gefängnissen mehr als verdreifacht. Registrierten die Haftanstalten im Jahr 2010 noch zehn ernstere Vorkommnisse, nach denen ein Mitarbeiter seinen Dienst nicht mehr ausüben konnte, so waren es 2015 bereits 26 und 2018 insgesamt 34. „Der Respekt vor Regeln und vor Autoritäten geht dramatisch zurück“, sagte der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) in Stuttgart. „Das setzt sich fort bis in unsere Haftanstalten. Auch dort nehmen die sicherheitsrelevanten Vorfälle zu.“