Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) geht die Polizei von Brandstiftung durch Kinder aus. Die drei im Alter von 10, 11 und 14 Jahren hielten sich in dem als Stall genutzten Gebäude auf, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Sie sollen gezündelt und so das Feuer am Sonntagabend fahrlässig verursacht haben. Das Gebäude wurde durch den Brand komplett zerstört, es entstand ein Schaden von rund 150 000 Euro. Die Kinder erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus.

Das Feuer war den Angaben zufolge rasch auf Strohballen übergegriffen. Diese lagerten zusammen mit Heu, Holz, Saatgut und landwirtschaftlichen Maschinen in dem Gebäude. Ein Spaziergänger hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Pressemitteilung