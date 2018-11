Eine illegale Schusswaffe haben Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle an der deutsch-schweizerischen Grenze bei Gottmadingen (Kreis Konstanz) sichergestellt. Die 23 und 24 Jahre alten Insassen des Wagens wurden vorläufig festgenommen. „Da wir bisher nicht wissen, was die beiden Männer vorhatten, war es sehr wichtig, die gefährliche Schusswaffe aus dem Verkehr zu ziehen“, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts in Singen am Donnerstag. Der Waffenschmuggel war bereits Mitte Oktober aufgeflogen.

Die Zöllner entdeckten die Waffe versteckt im Kofferraum, außerdem einen dazu passenden Schalldämpfer, ein leeres Magazin sowie 49 Schuss Munition. Gegen die Männer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.