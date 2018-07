Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landtagsabgeordneten brauchen dringend mehr Platz, aber ein Parlamentsneubau würde bis zu 124 Millionen Euro kosten. Dies ergab ein Gutachten, über das das Landtagspräsidium am Dienstagabend in Stuttgart beraten wollte. Als Billiglösung kommt für mindestens 44 Millionen Euro eine Sanierung mit zusätzlicher Nutzung des Neuen Schlosses für Abgeordnetenbüros in Betracht. Eine Entscheidung wird voraussichtlich nicht vor Februar fallen. Grundlage für die Debatte ist ein Gutachten des Stuttgarter Beratungsbüros Drees & Sommer, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Da der Landtag nach der Wahl am 27. März zum Vollzeitparlament wird, wächst auch der Raumbedarf.