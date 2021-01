Wütende Reaktion in TV-Talk - Kretschmann wird bei „Markus Lanz“ laut

Baden-Württemberg geht mit Blick auf die Öffnung von Kitas und Schulen einen Sonderweg - und muss dafür immer wieder Kritik einstecken. So auch in der Talksendung von Markus Lanz am Dienstagabend. Das ließ Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aber nicht auf sich sitzen - und wetterte los.

In der Sendung ging es um den verschärften Lockdown, der laut Bund-Länder-Beschluss bis zum 14. Februar verlängert wurde - inklusive einer weiteren Schließung von Kitas und Schulen. Einige Bundesländer aber lockern die Regeln früher, so auch Baden-Württemberg, wo ab dem 1. Februar Kitas und Schulen schrittweise wieder öffnen sollen. Die Umsetzung der Beschlüsse liegt bei den einzelnen Ländern selbst.

Vor allem diese scheinbare Uneinigkeit zwischen den Länderchefs kritisierten die Talk-Gäste bei Markus Lanz scharf. Kretschmann war live aus Stuttgart zugeschaltet - und wurde energisch. Er zeigte kein Verständnis für die Kritik, dass einzelne Bundesländer gemeinsam vereinbarte Corona-Regeln im Detail immer wieder anders auslegen.

Kretschmann: "Nicht immer so tun, als seien da Schurken am Werk"

„Es ist einfach ein Klischee", sagte er in der ZDF-Sendung. In den meisten und wichtigsten Fragen seien die Ministerpräsidentenkonferenz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stets zusammengeblieben. "Das waren immer ganz kleine Abweichungen. Ich weiß nicht, warum man das so aufbauscht."

Besonders beim Thema Schulöffnungen wurde Kretschmann laut und deutlich. "Ich meine, jetzt wird schon wieder über die Schulen geredet. Es geht nur um Grundschulen. Alle anderen bleiben geschlossen." Und er fügte sehr bestimmt hinzu: "Da sind sich alle einigt, das machen auch alle."

Schulen und Kitas seien nicht das größte Risiko, sagte Kretschmann. Homeoffice sei da viel relevanter. "Das wollen wir jetzt doch bitte mal richtig gewichten. Und nicht ewig so tun, als wären Grundschulen und Kindergärten das Problem dieser Pandemie.“

Nachfragen des Moderators drangen gar nicht zu Kretschmann durch, der sich bei dem Thema in Rage redete. "Man muss nicht bei jeder kleinen Abweichung so tun, als seien da Schurken am Werk, das ist nicht der Fall", beklagte Kretschmann.

Gäste in der Sendung waren neben Kretschmann die Ethikerin Alena Buyx, der Journalist Martin Knobbe und der Intensivmediziner Tankred Stöbe.