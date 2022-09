Ruine Hohentwiel: Eine Millioneninvestition soll für mittelalterlichen Hochglanz sorgen

Manches scheint sich nie zu ändern – in diesem Fall die Begeisterung von Kindern beim Herumtoben durch Kellergeschosse der Festungsruine Hohentwiel. „Hui, Hui“, klingt es aus den Mündern von Jonas und seinem Bruder Felix, als sie das Halbdunkel erforschen. Papa Gerd Rinke, mit der Familie aus nördlichen Gefilden zum Urlauben ins Hegau gereist, spielt mit: „Hui, ich bin das Gespenst.“

Die Ruine erscheint Kindern geheimnisvoll und gigantisch, das Spielen darin ein Abenteuer. Die geschichtliche Bedeutung des Gemäuers geht den kleinen Besuchern wohl noch nicht auf: Württembergs stärkste Festung, letzter Rückhalt für Herrscher des einstigen Herzogtums, im Dreißigjährigen Krieg unbesiegte Bastion des altwürttembergischen Nationalhelden Konrad Widerholt. Selbst als Dichterort hat der Hohentwiel Bedeutung – wenn auch eher unerwartet.

Historischer Schatz

Letztlich ist die Festungsruine ein historischer Schatz der Region am östlichen Bodensee, welcher nun verstärkt auf Hochglanz gebracht werden soll – mit Schweiß, mit Forschung, mit Geld.

Einige Akteure arbeiten daran mit, etwa die Stadt Singen. Sie breitet sich unterhalb des uralten Vulkanrestes aus, auf dem die einst so machtvolle Wehranlage steht. Catharina Scheufele, städtische Fachbereichsleiterin für Kultur und Tourismus, erklärt: „Wir wollen eine neues Tourismuskonzept für Singen machen. Da soll der Hohentwiel eine große Rolle spielen.“ Es sei einfach so, dass er ein „sehr großer Anziehungspunkt“ sei.

Das war der Berg schon immer – zumal für fremde Heere, die ihn einst erobern wollten. Seit gut 200 Jahren stürmen ihn allerdings ausschließlich Besucher. Im Jahr 1800 war nämlich Schluss mit der Festungseigenschaft.

Ein französisches Revolutionsheer hatte den Hohentwiel erobert, seine Gebäude, Geschütztürme, Bastionen, Streichwehren, Kasematten und Gräben wurden geschleift. Es blieb ein Ruinenfeld zurück. Bäume und Büsche gaben ihm bald ein romantisches Antlitz.

Viel Geld für den Erhalt der Anlage

Dass es betretbar bleibt und nicht weiter zusammenfällt, ist teuer. „Das Land hat in den letzten fünf Jahren jährlich durchschnittlich rund 120 000 Euro in die Sicherung und Sanierung der Festungsruine Hohentwiel investiert“, vermeldet das für Denkmalangelegenheiten zuständige Finanzministerium.

In den vergangenen 15 Jahren waren es insgesamt gut vier Millionen Euro. Mit ihnen wurde unter anderem verhindert, dass marode Mauern in die Tiefe stürzen. Ebenso mussten Felsen gesichert werden. Weil es auch hier Brüche im Vulkangestein gab, war die Ruine 2019 eine Zeit lang gesperrt.

Das nötige Geld für die nächste anstehende Sanierungsrunde ab 2024 wird im Finanzministerium auf eine Million Euro geschätzt. Während das Land zahlt, kümmert sich seine Tochterorganisation, die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, um Besucherprogramm sowie den Tagesbetrieb des Hohentwiels.

Rund 80 000 zahlende Besucher

Heutzutage zieht er jährlich rund 80 000 zahlende Besucher an, wie an der Kasse erfasst wird. Sie steht in der landwirtschaftlichen Domäne des Hohentwiels – dort, wo auch ein Ausflugsrestaurant ist, nämlich weit unterhalb der ersten Mauern.

Zu ihnen führt ein recht steiler Weg hinauf, wenn auch inzwischen für den modernen Wohlstandsmenschen durch den Einbau einiger Serpentinen etwas entschärft.

Interessanterweise steht der Besucher schon in der Festung, bevor er es bemerkt. Seine Schritte gehen über die Brunnenkasematte, einem gemauerten Gewölbe, das in alten Zeiten über zwei unterirdische Gänge mit weiter hinten befindlichen Wallanlagen verbunden war.

Neue Erkenntnisse über die Baugeschichte

An der Oberfläche ist alles eingeebnet. Wer sich auskennt, findet jedoch im Gebüsch einen vergitterten Zugang. Zutritt zur Kasematte gibt es keinen, zu brüchig ist das Mauerwerk. Aber jüngste Forschungen haben die Gestalt dieses äußersten Festungsteils am Zugangsweg wesentlich konkreter werden lassen – wie den ganzen Hohentwiel.

Eine Feststellung, die etwas kurios wirkt, schließlich ist viel Gemäuer gut sichtbar – beispielhaft der 1800/1801 nur halb gesprengte riesige Geschützturm, das auf einem Fels thronende Rondell Augusta. Es ist das Wahrzeichen der Anlage, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet, als die mittelalterliche Höhen-Burg vollends einer Artillerie-tauglichen Festung wich.

Die Festung ist ein festungsbaugeschichtlich außergewöhnliches Ensemble. Roland Kessinger

Historische Zeichnungen und Pläne vermitteln ebenfalls eine Ahnung vom alten Hohentwiel – aber eben nicht bis in alle Einzelheiten. Warum sollte dies aber überhaupt von Interesse sein? Eine Antwort kommt vom Hohentwiel-Experten Roland Kessinger: „Die Festung ist ein festungsbaugeschichtlich außergewöhnliches Ensemble.“

Zunehmende Festungsforschung

Sein Statement berührt einen Forschungsbereich, der in jüngerer Vergangenheit einen spürbaren Aufschwung erlebt hat. Beispielsweise ist es bei den französischen Nachbarn sogar gelungen, diverse Festungen zum Unesco-Weltkulturerbe zu erklären. Daran denkt nun bei Hohentwiel niemand. Aber Schritt für Schritt wird der historische Blick auf ihn klarer.

So gehört Kessinger zu einem Trio, das die neuesten Kenntnisse über den Festungsalltag der Soldaten und Bau des Hohentwiels erarbeitet hat. Als Fans der Anlage haben er und Jörg Wöllper die Archive durchwühlt.

Der dritte im Bunde, Julian Hanschke, ging daran, die architekturgeschichtlichen Angaben dreidimensional zu visualisieren. Das bildliche Ergebnis: die Festung, wie sie vor der Zerstörung da stand.

Schwärmerisch veranlagte Geister

Für eine Besichtigung der Ruinen lassen sich die drei-dimensionalen Erkenntnisse mittlerweile über eine App aufs Handy laden. Was durchaus eine eindrucksvolle Sache ist, wenn man etwa vor einem Gras überwachsenen Trümmerhaufen steht und dann erkennt, dass er eine Geschützplattform war.

Wobei über Generationen hinweg solche Militärdetails des Hohentwiel nach seiner Zerstörung 1800/1801 eher untergeordnet waren. Das hat mit der deutschen Romantik im 19. Jahrhundert zu tun.

Der Berg mit seinen von der Natur erfassten Ruinen war eine Steilvorlage für schwärmerisch veranlagte Geister, darunter den Dichter Joseph Victor von Scheffel.

Eine zentrale Herz-Schmerz-Geschichte

Heute ist der Poet nur noch wenig bekannt. Aber im 19. Jahrhundert verschlang das Bürgertum seine Werke. Eines davon heißt „Ekkehard“. Der Roman handelt von der Liebschaft eines Mönches zur schwäbischen Herzogin Hadwig im 10.Jahrhundert. Herzogssitz war dabei der Hohentwiel.

Die Folge des Geschriebenen: Viele hielten es für real. Sie suchten im Ruinenfeld nach Zeugnissen der Herz-Schmerz-Geschichte.

Zugegeben: Liebeleien sind definitiv volksnäher als die Betrachtung einer Geschützscharte. Andererseits existiert der Hohentwiel nun mal als militärisches Bauwerk. Und als dieses kommt ihm sogar eine unerwartete Bedeutung zu.

Es geht dabei um die letzte Ausbauphase zwischen dem Ende des 17. Jahrhunderts und etwa 1750. Hohentwiel-Spezialist Kessinger formuliert es so: Es seien „wegweisende Konzepte“ für den späteren modernen Festungsbau umgesetzt worden.

Innovativer Wehrbau

Ein höchst bemerkenswerter Umstand. Immerhin war Württemberg damals militärisch ein Zwerg. Für relevante Rüstung mangelte es dem damals landwirtschaftlich geprägten Land an Geld – zumal die seinerzeitigen Herzöge Unsummen für barocke Hofhaltung und Schlossbau verprassten.

Am klammen Geldbeutel könnte aber auch der Grund für die fortschrittliche Entwicklung auf dem Hohentwiel zu liegen. Wer nämlich über gefüllte Kassen verfügte, baute seine Festungen üblicherweise im Stil der Zeit um 1700 herum: ausufernde sternförmige Wälle, die nicht nur viel Platz, sondern ebenso unzählige, sich gegenseitige flankierende Wehrbauten benötigten. Gefühlt ein Labyrinth aus Stein und Erde.

Als raumsparende Billiglösung bot sich nun Folgendes an: gerade Wälle, aus denen heraus kleine bunkerartige Bauten in den Graben hineinragen. Alternativ werden solche Streichwehren oder Kaponnieren im Winkel zweier zusammenlaufender Mauern eingebaut. Aus ihnen heraus kann der Feind beim Queren des Grabens beschossen werden. Er findet keine Deckung. Ein höchst effektives System.

Gute hundert Jahre später wurden im deutschsprachigen Raum die meisten Festungen so gebaut. Ein schlagendes Beispiel ist die Bundesfestung Ulm mit all ihren Einzelwerken, angefangen bei der über der Stadt gelegenen Zitadelle Wilhelmsburg.

Militärische Großtaten im Dreißigjährigen Krieg

Kriegerisch erprobt wurde der Hohentwiel in seinem stärksten Ausbauzustand übrigens nie. 1800 konnten die Franzosen kampflos einrücken.

Die einzigen militärischen Großtaten gehen auf die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs 1618 bis 1648 zurück, als die Festungsanlagen geschätzt nur die Hälfte der späteren Fläche einnahmen. In jenem Konflikt war der Hohentwiel eine von sieben Landesfestungen des Herzogtums Württemberg.

Von seiner Lage her konnte sie als die sicherste gelten. Dass der Hohentwiel aber als einzige feindlichen Anstürmen standhielt, dürfte an Konrad Widerholt gelegen haben, dem Kommandanten. Zwischen 1635 und 1644 hielt er die Festung in fünf Belagerungen für Herzog Eberhard III.. Sie war der letzte Stützpunkt dieses Herrschers.

Einmal abgesehen davon, dass Widerholt für sein Standhalten die umgebenen Landstriche ausplünderte, machte ihn der Widerstand für einige Jahrhunderte zum württembergischen Nationalhelden.

Der Held bleibt alleine

Kolportiert wurde seitdem: Solange auf dem Hohentwiel das württembergische Banner weht, wird das Haus Württemberg nicht untergehen.

Als sichtbare späte Ehrung bekam Widerholt eine 1837 angefertigte gusseiserne Büste, die bis heute im oberen Teil der Festung steht. Kaum jemand verharrt aber noch am Denkmal. Die Geschichte scheint über ihn hinweg gegangen zu sein.

Vielleicht liegt seine Einsamkeit aber auch daran, dass es ganz in der Nähe Interessantes gibt: die sich unter Schlossresten hinziehenden so abenteuerlich anmutenden Kellergewölbe. Neben Kindern tummeln sich dort auch gerne Erwachsene. Statt „hui, hui“ ist von ihnen bei der Besichtigung aber öfters zu hören: „Mist, keine Taschenlampe dabei.“