Nach dem sonnigen Wetter der vergangenen Tage steht dem Südwesten ein nasser Wochenstart bevor. Am Montag sei es stark bewölkt und gegen Nachmittag könne es zu schauerartigem Regen kommen, teilte der Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Stuttgart mit.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 12 Grad am Oberrhein und 6 Grad im Schwarzwald. Laut DWD soll es am Dienstag weiter aus einer dichten Wolkendecke regnen, im Schwarzwald dauerhaft. Der mäßige Westwind frischt tagsüber auf, vor allem im Bergland kann es dadurch zu starken bis stürmischen Böen kommen.

