Der Dienstag in Baden-Württemberg wird ungemütlich. Von Nordwesten her erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst Schnee, der im Laufe des Tages in Regen übergeht. Auch lokal gefrierenden Regen schließen die Meteorologen nicht aus. Am Hochrhein bleibt es meist trocken. Am Vormittag dringt teils noch Sonne durch die Wolkendecke im Land, später sei es jedoch stark bewölkt bis bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und sieben Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind mit frischen, bis starken und im Bergland steifen Böen. Im Hochschwarzwald sind auch stürmische Böen, am Feldberg schwere Sturmböen zu erwarten.

Der Mittwoch wird zunächst wolkig, doch im Laufe des Tages soll dem DWD zufolge vor allem in der Mitte und im Süden Baden-Württembergs die Sonne scheinen. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und fünf Grad in Oberschwaben, sonst meist bei sechs bis neun Grad.

Mitteilung des DWD