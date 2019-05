Wolken, Regen, Sonne: So wird das Wetter im Südwesten am Wochenende

Das Wetter wird am Wochenende im Südwesten durchwachsen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag kann es Samstagvormittag Sonnenschein geben, dann ziehen aber immer wieder dicke Quellwolken über das Land - und bringen vielerorts kräftige Schauer und Gewitter.

„Örtlich können in kurzer Zeit mehr als 25 Liter pro Quadratmeter fallen“, sagte eine Expertin des DWD am Freitagmorgen.

Auch am Sonntag können kräftige Gewitter im ganzen Land neuen Regen bringen. Die Temperaturen klettern ein wenig nach oben: Am wärmsten wird es an der Tauber. Dort erwartet der DWD für Sonntag tagsüber 23 Grad.

Weiter kein stabiles Hoch in Sicht

„Ein stabiles Hoch ist leider erstmal nicht in Sicht“, sagte die Meteorologin weiter. Es bleibt auch in der neuen Woche stark bewölkt und regnet teilweise.

Der ungewöhnlich kalte Teil des Monats Mai ist demnach aber erstmal vorüber: Tagsüber gibt es Plusgrade um die 13 Grad im Südschwarzwald und über 20 Grad im Raum Mannheim.