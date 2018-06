Baden-Baden (dpa/lsw) - Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat nach seiner Schwaben-Schelte ein schwäbisches Dialekt-Rätsel bestanden. Der Berliner Politiker tippte am Donnerstag in der Fernsehsendung „ARD-Buffet“ den gesuchten Begriff. „Da habe ich aber Glück gehabt“, sagte Thierse, der aus Berlin live nach Baden-Baden in die Sendung zugeschaltet war. Der schwäbische Metzgermeister Karl-Heinz Mutschler aus Römerstein bei Reutlingen hatte gefragt, was der Begriff „Gugg“ bedeutet, und vier Lösungsvorschläge gemacht. Thierse lag mit „Tüte“ richtig. Statt 250 Euro, um die sonst in der Sendung gespielt wird, bekam Thierse zwei Kaffeetassen.

