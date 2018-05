Justizminister Guido Wolf (CDU) hat die Bürger aufgerufen, als Laienrichter an den baden-württembergischen Gerichten zu wirken. 2018 seien im Land 7000 neue Schöffen zu wählen, sagte Wolf am Freitag in Stuttgart. „Für mich sind und bleiben Schöffinnen und Schöffen unverzichtbarer Teil unserer Strafgerichtsbarkeit.“ Es sei wichtig, dass sie ihre eigenen Wertungen und Eindrücke aus ihrem gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld in die richterliche Entscheidung einbringen.

Von den derzeit 3728 Hauptschöffen sind 1757 an Amtsgerichten und 1971 an den Landgerichten tätig. Die Zahl der Hilfsschöffen, die Hauptschöffen vertreten, wenn diese kurzfristig nicht an einer Sitzung teilnehmen können, liegt zwischen 2500 und 3000.