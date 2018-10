Nach Ansicht von Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) hat Kanzlerin Angela Merkel mit ihrer Entscheidung, auf den Parteivorsitz zu verzichten, richtig reagiert. „Er ist auch ein Signal an die Wähler: Wir haben endlich verstanden und reagieren nun auch mit personellen Veränderungen“, sagte er am Montag in Stuttgart. Die Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt böte der CDU die Chance, sich wieder breiter aufzustellen. „Wir brauchen neue Köpfe, die sich bewähren können - auch um für die Zeit nach der Kanzlerschaft von Angela Merkel gerüstet zu sein.“

Merkel hat nach den massiven Stimmenverlusten der CDU bei der Hessenwahl angekündigt, auf den Parteivorsitz zu verzichten. Sie will aber Kanzlerin bleiben. Als möglicher Nachfolger hat sich bereits der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz ins Gespräch gebracht.

Begrüßt wird dieser Vorstoß vom CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. „Eine Kandidatur von Friedrich Merz wäre ein hochattraktives Angebot, da er die CDU wieder auf einen wirtschaftsliberalen Kurs bringen würde“, sagte er der „Südwest Presse“ (Dienstag). Darüber hinaus forderte er die Bundespartei auf, die Gründe für die Wählerverluste zu analysieren. „Jede Firma würde nach den vergangenen zweieinhalb Jahren fragen: Wie können wir unser Produkt für die Kunden wieder attraktiver machen?“, zitiert ihn das Blatt weiter.