Wohnwagen-Gespanne kollidieren auf der Autobahn 8

Zwei Wohnwagen-Gespanne sind am Samstag auf der Autobahn 8 bei Pforzheim kollidiert. Nach Auskunft der Polizei wurde ein Mensch in einem Fahrzeug leicht verletzt. Zum Unfall kam es, als ein Wohnwagen-Gespann auf der mittleren Spur auf einer Gefällstrecke ins Schlingern geriet. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem anderen Wohnwagen-Gespann, das auf der rechten Seite fuhr. Ein Wohnanhänger stürzte um. Der andere wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Betonschutzwand geschoben. Infolge des Unfalls bildete sich ein kilometerlanger Stau in Fahrtrichtung Karlsruhe.

