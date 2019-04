Beim Brand eines Wohnwagens ist eine 22 Jahre alte Frau in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ging der Wohnwagen in der Nacht zum Samstag auf einem Campingplatz in Flammen auf. Die Frau konnte ins Freie flüchten, erlitt dabei aber eine leichte Rauchvergiftung. Warum der Wohnwagen in Brand geriet, war zunächst noch nicht klar.