Ein Wohnwagen ist auf einem privaten Waldgrundstück bei Simmozheim (Kreis Calw) vollständig abgebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Zwei in der Nähe stehende Bäume sind ebenfalls in Flammen aufgegangen. In dem brennenden Fahrzeug hatten sich zudem drei Gasflaschen befunden, die die Einsatzkräfte bargen und sicherten. An einer der Flaschen hatte sich die Sicherheitseinrichtung am Flaschenventil bereits gelöst. 50 Einsatzkräften der Feuerwehr waren demnach bei den Löscharbeiten im Einsatz. Weshalb sich der Wohnwagen entzündete, war zunächst unklar.

Mitteilung der Feuerwehr