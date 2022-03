Ein Feuer hat in einer Dachgeschosswohnung in Esslingen einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, löschten die Einsatzkräfte den Brand am Vorabend. Als das Feuer ausbrach, befanden sich keine Menschen in der Wohnung. Die Brandursache war anfangs unklar. Bis auf Weiteres ist die Wohnung nicht mehr nutzbar.

