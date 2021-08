In einer brennenden Wohnung in Stuttgart-Bad Canstatt ist am Samstagabend eine tote Frau gefunden worden. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus brach nach Angaben der Polizei im Erdgeschoss aus. Ob es sich bei der 66-Jährigen um eine Bewohnerin handelte, war noch unklar; ebenso die Ursache für den Brand. Das Gebäude wurde vollständig evakuiert. Weitere Verletzte gab es nicht.

