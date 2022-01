Wohnungsbrand in Stuttgart: 89-Jährige Frau tot aufgefunden

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart ist eine 89-jährige Frau tot aufgefunden worden. Das Feuer sei am Dienstagabend aus noch ungeklärten Gründen im ersten Obergeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der in ihrem Bett liegenden Bewohnerin feststellen. Der Branddirektion zufolge hatte eine Nachbarin das Signal des Rauchmelders sowie Rauchgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

