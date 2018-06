Stuttgart (dpa/lsw) - Wohnungen in Baden-Württembergs Großstädten werden teurer. Sowohl die Kaufpreise für Eigentumswohnungen als auch die Mieten seien zuletzt weiter gestiegen, wie der Immobilienverband Deutschland (IVD) Süd am Dienstag in Stuttgart mitteilte. „Der Preisdruck ist vor allem bei den Eigentumswohnungen stark“, erklärte der Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, Prof. Stephan Kippes. Das Kaufpreisniveau sei im Herbst 2012 verglichen mit dem Frühjahr um durchschnittlich 4,9 Prozent gestiegen. Besonders teurer waren laut IVD Eigentumswohnungen in Heidelberg (plus 7,8 Prozent). Auch bei den Mieten war die Universitätsstadt Spitzenreiter. Insgesamt seien die Mietpreise aber in allen untersuchten Städten gestiegen.