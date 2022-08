Wohnmobil gerät auf A8 ins Schleudern: Eine Schwerverletzte

Bei einem Unfall durch einen geplatzten Reifen an einem Wohnmobil ist auf der Autobahn 8 bei Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) eine Frau schwer verletzt worden. Durch das kaputte Hinterrad sei das Wohnmobil am Donnerstagabend ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und auf den rechten Seitenstreifen gekippt, teilte die Polizei mit. Der 45 Jahre alte Fahrer und ein Beifahrer blieben unverletzt. Eine weitere Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die A8 war in Richtung München für kurze Zeit gesperrt.

