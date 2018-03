Wegen eines Brandes ist am Donnerstag ein Haus in Mannheim evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei mussten zwölf Bewohner das mehrstöckige Gebäude am Abend vorsorglich verlassen. Grund war demnach der Brand eines sogenannten Abluft-Aggregats auf dem Dach des Wohn- und Geschäftshauses in der Innenstadt. Verletzt wurde niemand. Details zur Ursache teilte die Polizei noch nicht mit. Auch die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Mitteilung