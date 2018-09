Wohnhaus gerät nach Funkenflug bei Schweißarbeiten in Brand

Ein Wohnhaus ist am Samstagnachmittag in Gschwend im Ostalbkreis in Brand geraten - es entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Aus Unachtsamkeit sei es bei Schweißarbeiten des Hauseigentümers in einem Schuppen zum Funkenflug gekommen. Ein daneben stehender Kinderwagen geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf das angebaute Wohnhaus über. Eine Anwohnerin kam wegen einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Bewohner des Hauses konnten nicht in das Gebäude zurück.