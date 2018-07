Wiesbaden/Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 1,0 Prozent (52 000) aller privaten Haushalte in Baden-Württemberg haben Ende vergangenen Jahres Wohngeld erhalten. Bundesweit am seltensten nahmen die Privathaushalte nur noch in Bayern (0,9 Prozent) diese Leistungen in Anspruch. Die Zahl der Empfänger ging mit 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2007: 1,5 Prozent) bundesweit leicht zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag berichtete. Das Wohngeld ist ein Zuschuss für Einkommensschwächere zu den Wohnkosten, der von Bund und Ländern je zur Hälfte getragen wird.