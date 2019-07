Wohlfahrtsverbände kritisieren Absageflut bei Pflegeheimen

Pflegeheime in Baden-Württemberg müssen wöchentlich Tausende Anfragen zurückweisen, weil es keine freien Plätze in ihren Häusern gibt. Die Ablehnungsquote liegt im Schnitt bei 80 Prozent, wie aus einer Umfrage mehrerer Wohlfahrtsverbände im Südwesten hervorgeht. Mehr als 500 Pflegeheime hätten sich daran beteiligt, hieß es, das sei rund ein Drittel aller Pflegeheime in Baden-Württemberg.

In einem Zeitraum von fünf Tagen seien 82 Prozent der Anfragen für Dauerpflege nicht bedient worden, außerdem 77 Prozent der Anfragen nach einem Kurzzeitplatz. „Hinter jeder dieser Anfragen stehen Angehörige, die nicht wissen, wie die pflegebedürftige Mutter oder der pflegebedürftige Vater weiter versorgt werden soll und jetzt in ihrer Not Heim für Heim abfragen müssen“, sagte der baden-württembergische Vorsitzende des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Rainer Wiesner, am Freitag in Stuttgart.

Nach Einschätzung der Liga der freien Wohlfahrtspflege ist eine wohnortnahe Versorgung, wie sie seit vielen Jahren als Ziel der Landespolitik verfolgt wird, in vielen Regionen nicht mehr gesichert. Die Versorgungslage sei prekär, sagte die baden-württembergische Liga-Vorsitzende Ursel Wolfgramm. Gründe für den „Versorgungsnotstand“ seien fehlendes Fachpersonal und die Folgen der Landesheimbauverordnung. Gefordert sei jetzt nicht nur das Land, auch die Kommunen müssten sich engagieren. Diese könnten beispielsweise Grundstücke oder Gebäude zur Verfügung stellen, um neue Plätze für pflegebedürftige Menschen zu schaffen.

Befragung im Detail