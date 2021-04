Wohl Hunderte Schweine bei Brand in Trochtelfingen gestorben

Beim Brand eines Schweinemastbetriebs in Trochtelfingen sind nach ersten Erkenntnissen wohl mehrere Hundert Tiere gestorben. Die genaue Zahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brand auf dem Bauernhof im Landkreis Reutlingen war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit etwa hundert Kräften im Einsatz. Nach ersten Schätzungen der Polizei geht der Schaden in die Hunderttausende. Die Brandursache war zunächst unklar.

