Wann wird's mal wieder richtig Sommer?

Extreme Trockenheit im Frühling, Gewitter und Unwetter im Sommer: Das Wetter schwankte in diesem Jahr zwischen zwei Extremen. Und auch die Aussichten für die kommenden Tage sehen noch nicht nach sommerlichem Wetter aus.

Auszüge aus der Vorhersage der Wetterwarte Süd vom Dienstag, den 27. Juli: „Nun wäre es an der Zeit, dass sich endlich mal eine stabile Schönwetterlage einstellt, zumal am Mittwoch ja auch die Ferien beginnen und damit die Haupturlaubszeit. Doch das sehnlichst erwartete Sommerhoch ist so weit das Meteorologenauge auch reicht nicht in Sicht.“

Neben Unwettern gab es in diesem Jahr aber ebenso Phasen mit Hitze und Trockenheit. Und viele fragen sich: Wird es in diesem Jahr noch einen richtigen Bilderbuch-Sommer geben?

Langfristige Prognose schwierig

Eine längerfristige Vorhersage lässt sich bei solch einer schwierigen und unberechenbaren Wetterlage wie in letzter Zeit nicht erstellen, betont Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd.

Hier dürfe man sich schon glücklich schätzen, wenn man die Wetterentwicklung für die nachfolgenden Tage erkennt und einigermaßen treffend vorhersagen könne.

„Der Verlauf des Jetstreams lässt jedoch vermuten, dass sich die Großwetterlage im weiteren Verlauf des Sommers nicht wesentlich ändern und unser Wetter vermehrt von Tiefdruckwetterlagen bestimmt sein wird", so Hieber.

Ob uns noch eine Hitzewelle bevorsteht, ist eher zweifelhaft. Derzeit ist bis in den August hinein, davon nichts zu erkennen. Jürgen Hieber, Wetterwarte Süd

Gänzlich ins Wasser wird der Sommer zwar nicht fallen, aber von der Hoffnung auf einen echten Hochsommer mit tropischen Nächten bei einem Glas Wein auf der Terrasse muss man sich wohl verabschieden: „Es wird sicherlich noch den einen oder anderen schönen und heißen Tag geben, aber eine längere schöne und heiße Schönwetterperiode lässt sich bislang nicht erkennen.“

Extreme Wetterereignisse häufen sich

Die extremen Wetterereignisse nehmen eindeutig zu, bestätigt Hieber und ergänzt: „Waren dies im letzten Jahr erfreulicherweise mal weniger heftige Wetterereignisse, so sind dies in diesem Jahr umso mehr.“

Der Grund dafür sei der Klimawandel: „Die Erwärmung wirkt sich auf alle Fälle auf die Wetterentwicklung und das Wettergeschehen aus. Mehr Wasserdampf und feuchte Luft steigen dadurch nach Oben, wodurch auch mehr Schauer und Gewitter entstehen. Enormen Niederschlagsmengen und Überschwemmungen sind hiervon die Folge.“