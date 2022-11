WM-Kandidat Prömel mit Knöchelverletzung raus

Mittelfeldspieler Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig offensichtlich schwerer verletzt. Der 27-Jährige, der auf der vorläufigen Liste an Spielern steht, die Bundestrainer Flick letztlich für sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar nominieren kann, musste am Samstag nach nicht einmal einer Viertelstunde vom Platz getragen werden. Prömel selbst zeigte nach einem unglücklichen Zweikampf mit einer Gestik an, dass etwas gerissen oder gebrochen ist, bevor sein rechtes Sprunggelenk verbunden wurde.

Prömel war im Sommer von Union Berlin in den Kraichgau gekommen und gehörte zu den bisher besten Stammkräften der TSG. Vergangenen Sonntag hatte er gesagt, dass ihm Trainer André Breitenreiter Bescheid gegeben habe, dass er auf Flicks Liste steht: „Das hat mich natürlich unglaublich gefreut.“

