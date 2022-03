Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will im November für die Grünen in Heidelberg das Rathaus erobern. Die 56-Jährige stelle sich als Kandidatin zur Verfügung, bestätigte eine Ministeriumssprecherin am Montagabend in Stuttgart. Zuerst hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet, dass Bauer den parteilosen Amtsinhaber Eckart Würzner herausfordern will.

