Es ist noch nicht lange her, als viele Menschen in Deutschland den Pflegekräften applaudiert haben. Der Begriff „systemrelevant“ war in aller Munde und dass man, in diesem Falle die Politik, was tun muss, war einhellige Meinung. Spontan wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Altenpflege vom Staat ein Bonus über 1000 Euro gewährt, optional konnte der Arbeitgeber noch 500 Euro draufpacken. Leer ausgegangen sind aber alle Pflegekräfte und Mitarbeiter in den Krankenhäusern.