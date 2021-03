Wissenschaftler: Kretschmann hört möglicherweise früher auf

Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, geht davon aus, dass der CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet trotz der Wahlniederlagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Kanzlerkandidat der Union wird. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen habe die Fähigkeit, unterschiedliche Lager in der Partei einzubinden. Zudem könne er auch eine schwierige Koalition führen, sagt die Professorin für Politikwissenschaft im Interview mit Claudia Kling.