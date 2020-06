Wirtschaftsministerium will Lockerungen für Messebetreiber

Pünktlich zu ihrem 25. Geburtstag am Freitag dürfte die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin wieder die Zwei-Billionen-Euro-Grenze reißen. Nur wenige hundert Meter weiter will das Bundeskabinett im Kanzleramt am gleichen Tag mit einer Mehrwertsteuersenkung und einem Kinderbonus neue Konjunkturhilfen auf den Weg bringen.

Etwa zwei Jahre lang lief die Anzeigetafel des Bundes der Steuerzahler in Berlin zuletzt rückwärts. Doch seit Corona geht auch hier die Uhr anders: Pro Sekunde kommen aktuell rekordverdächtige 7177 Euro ...