Wirtschaftsministerin fliegt nicht zur Expo nach Dubai

Wegen der sich zuspitzenden Lage in der Ukraine hat Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ihre Reise nach Dubai zur Expo 2020 abgesagt. Das teilte eine Sprecherin der CDU-Politikerin am Freitag in Stuttgart mit. Hoffmeister-Kraut wollte eigentlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 8. März im Baden-Württemberg-Haus empfangen und darüber hinaus weitere Termine in Dubai wahrnehmen. Steinmeier fliegt auch nicht nach Dubai. Die Finanzierung des rund 15 Millionen Euro teuren Baden-Württemberg-Hauses hatte in der Vergangenheit für heftigen politischen Wirbel gesorgt.

Wirtschaftsministerium

