Wirtschaftsministerin: Brexit-Einigung bringt nur Atempause

Nach mehr als 85 Jahren im Familienbesitz wollen sich Bernadette und Willi Nusser vom Hotel Adler in Pfullendorf trennen. Im Internet bieten sie die Immobilie für knapp zwei Millionen zum Kauf an. Über die Details sprechen wollten die beiden am Montag nicht – doch die Gründe für den Verkauf liegen auf der Hand.

Das Gebäude an der Heiligenberger Straße hatte Willi Nussers Großvater Wilhelm 1929 gekauft.