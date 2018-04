Wirtschaftsministerin besorgt wegen möglicher US-Zölle

Bei einem schweren Unfall auf der B 29 bei Plüderhausen ist ein Mensch gestorben, mehrere andere wurden schwer verletzt. Die B 29 war etwa drei Stunden lang gesperrt.

Am Samstagabend gegen 17.45 Uhr fuhr ein 67 Jahre alter Fahrer mit seinem BMW die B 29 von Stuttgart her kommend in Richtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Plüderhausen kam er wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte dort mit hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume und überschlug sich.