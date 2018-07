Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wirtschaftskrise und mehr Kernenergie haben den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid in Baden-Württemberg gesenkt. Mit 66,2 Millionen Tonnen wurde nach den aktuellsten Zahlen 2009 so wenig Kohlendioxid ausgestoßen wie seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1975 nicht mehr, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorjahr waren es knapp neun Prozent weniger. Die Reduzierung sei durch den Rückgang der Wirtschaftsleistung in dem Jahr zu erklären. Außerdem sei 2009 - lange vor dem Atom-Moratorium der Bundesregierung - der Anteil der Kernenergie an der Stromversorgung gesteigert worden. Auch die erneuerbaren Energien legten zu. Der Kohlendioxidausstoß aus Heiz- und Wärmekraftwerken ging zurück.

Pressemitteilung