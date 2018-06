Ein knappes halbes Jahr vor der Landtagswahl im März 2016 hat der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) Bilanz der ersten grün-roten Legislaturperiode gezogen. Das Urteil fällt in weiten Teilen gut aus. In welchen Bereichen nachgebessert werden müsse, hat die BWIHK in einem Werk mit dem Titel „Impulse 2016 – 2021“ gebündelt.

„Die Lernkurve des Ministerpräsidenten ist sehr steil“, bescheinigte BWIHK-Präsident Peter Kulitz dem Regierungschef Winfried Kretsch-mann (Grüne). „Das Postulat des Gehörtwerdens hat er in der Praxis umgesetzt.“ Vizepräsident Wolfgang Grenke fügte mit Blick auf Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) hinzu: „Das kann man auch für Schmid sagen.“ Kulitz äußerte aber den Wunsch an alle Parteien, sich auf Bundesebene mehr für das Land einzusetzen.

Kritik hagelte es für Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). „Es hat lange gedauert, bis er in der Realität angekommen ist“, sagte Kulitz. Und zur Realität gehöre, dass eine starke Wirtschaft eine gute Infrastruktur brauche. Zu wenig Wert werde auf Aus- und Neubau von Straßen gelegt, „auch in Oberschwaben“, so der BWIHK-Präsident. Er wünschte sich eine feste Größe von jährlich 60 Millionen Euro, die in neuen Straßen verbaut werden sollen. Auch sei der Umgang mit Lang-Lkws zu zaghaft. Die Landesregierung müsse die Erlaubnis ausweiten, die Gigaliner einzusetzen.

Lob gab es für die Einführung des Schulfaches „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“ ab 2016. „Aber wir brauchen ein klares Bekenntnis der Regierung zur dualen Ausbildung“, sagte BWIHK-Vizepräsident Harald Unkelbach. Schließlich fehlten 2030 etwa 355 000 Fachkräfte. Zudem forderte er einen „Masterplan“ zur Ausweitung elektronischer Netze: „Wir brauchen eine stärkere Digitalisierung“, das gelte besonders für den Ländlichen Raum. Für Firmen sei das Fernziel eine 50-Gigabite-Datenverbindung.

Das sei nötig, damit deutsche Firmen, gerade wenn sie international aufgestellt sind, nicht abgehängt würden. „Die Unternehmen im Land können sicher sein, dass wir sie bei der Digitalisierung unterstützen“, erklärt dazu Andrea Lindlohr, Wirtschaftsexpertin der Grünen im Landtag. „Einen Schwerpunkt werden wir deshalb im kommenden Nachtragshaushalt auf Mobilität legen, weil wir das Autoland Baden-Württemberg gut rüsten wollen für die Zukunft.“

Längere Ganztagsbetreuung

Nachholbedarf gebe es beim Stromnetzausbau, bei der Förderung von Innovation und bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hier wünscht sich der BWIHK eine Ganztagsbetreuung bis Klasse sieben.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke griff die weißen Flecken auf, die der BWIHK in den Bereichen Verkehrspolitik, Infrastruktur, Bildungspolitik und Energiepolitik aufzeigt. „Grün-Rot hat das wirtschaftlich gute Klima nicht genutzt, um die Grundlagen des Wirtschaftsstandorts zu sichern“, kritisierte er.