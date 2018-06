Stuttgart (dpa/lsw) - Die Konjunktur in Baden-Württemberg nimmt weiter an Fahrt auf. Im ersten Quartal 2014 wird ein reales Wachstum um 2,75 Prozent erwartet, wie die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Carmina Brenner, am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die prognostizierte Belebung zum Jahreswechsel stehe mittlerweile auf zunehmend sichererem Grund. Zum einem wirke sich die weiterhin verstärkte Binnennachfrage positiv aus. Zugleich seien Produkte aus dem Südwesten nun auch wieder verstärkt im Ausland gefragt. Für das Gesamtjahr bekräftigten die Statistiker ihre Prognose von 1,75 Prozent Wirtschaftswachstum. Im vergangenen Jahr gab es nur ein minimales Wachstum von 0,6 Prozent.

Pressemitteilung