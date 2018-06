Wirbel um gefälschten Absage-Brief von Tübinger Weihnachtsmarkt

Ein gefälschter Brief mit einer Absage des Tübinger Weihnachtsmarkts hat in der Stadt für Aufregung gesorgt. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) fand das in einigen Briefkästen kursierende und amtlich anmutende Schreiben überhaupt nicht witzig: „In Paris trauern die Menschen. In Tübingen wird mit der Angst vor Terror gespielt“, schrieb Palmer am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

In dem Schreiben mit dem Datum „23. Mai 2011“ wird behauptet, dass der Weihnachtsmarkt wegen Sicherheitsbedenken nicht stattfinden könne. Die Stadt sei mit dem Besucherandrang überbelastet. „Die Fälscher haben städtisches Briefpapier verwendet, so dass der Eindruck entstehen kann, dass die Absage echt ist“ teilte die Verwaltung mit.

„Nichts daran ist wahr“, sagte Christine Arbogast, Tübingens Erste Bürgermeisterin. „Selbstverständlich findet unser Weihnachtsmarkt wie geplant vom 11. bis 13. Dezember 2015 statt.“

