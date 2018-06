Karl-May-Fans können sich freuen: Auf der Freilichtbühne in Burgrieden reiten Winnetou und Old Shatterhand in den Sonnenuntergang.

In ihrem Kühlschrank steht seit zwei Jahren eine Flasche Champagner. Aber den richtigen Zeitpunkt zum Anstoßen habe sie noch nicht gefunden, sagt Claudia Huitz. Das wundert den Zuhörer. Schließlich hat die 42-Jährige mit ihrem Mann Alexander und Regisseur Mike Dietrich die alten Haudegen Winnetou und Old Shatterhand nach Oberschwaben geholt.

Ende Juni feierte ihr Wildwest-Schauspiel „Der Schatz im Silbersee“ auf einer eigens errichteten Freilichtbühne in Burgrieden bei Laupheim Premiere. Doch nicht einmal da haben die Inhaber der Festspiele Burgrieden GmbH den Champagner geköpft. „Bei so einem umfangreichen Projekt ist man doch nie am Ende“, sagt Claudia Huitz und greift nach dem Glas Wasser, das vor ihr steht. Sie sei eben nicht der Typ für Champagner.

Die gebürtige Ulmerin als Pragmatikerin zu bezeichnen, wäre untertrieben. Wer einen glühenden Karl-May-Fan hinter den Burgriedener Festspielen erwartet, der irrt. Huitz und ihr Mann mögen Karl May. Aber um das Künstlerische kümmert sich allein Regisseur Dietrich. Der gelernte Ingenieur Alexander Huitz ist für das Technische da, Claudia Huitz ist die Herrin der Zahlen. Sie zieht die Zügel an, wenn die Kosten ausufern. Sie holt aber auch schon mal das Kostüm von Schauspielerin Allegra Curtis aus der Reinigung. Die Tochter von Hollywood-Star Tony Curtis gehört zum 54-köpfigen Ensemble der Festspiele und gibt in Burgrieden eine Saloon-Besitzerin.

Aber wie kommt man auf die Idee, Karl-May-Festspiele nach dem Vorbild der Aufführungen in Bad Segeberg zu stemmen? „Es ist nicht so, dass ich eines morgens aufgewacht bin und gesagt habe: ,Ich muss unbedingt etwas auf die Bühne bringen’.“ Huitz hat an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt den Beruf des „Financial Planner“ erlernt. Übersetzt heißt das: Steuern, Recht und Finanzen sind ihre Welt. Ihr Mann hat unter anderem an der Staatsoper Stuttgart und im Humpisquartier Ravensburg dafür gesorgt, dass hinter den Kulissen die Technik funktioniert. Durch den Kontakt mit Regisseur Dietrich, der schon als Komparse in Bad Segeberg mit Winnetou-Urgestein Pierre Brice gespielt hat, kam das Ehepaar auf die Idee, eine Festspielgesellschaft aufzubauen.

Zwei Jahre Vorbereitung waren nötig, um den „Schatz im Silbersee“ auf die Bühne zu bringen. Ende 2012 stellten die Festival-Macher ihre Idee dem Gemeinderat vor. „Manche waren sicherlich baff, aber die meisten haben zu uns gesagt: ,Warum nicht?’“ Im Herbst 2013 wurden die Schauspieler gecastet, in einem Gewerbegebiet entstand auf 20000 Quadratmetern eine Naturbühne. Durch den milden Winter mussten die Bauarbeiter Anfang des Jahres durch knöcheltiefen Schlamm waten. Ob sie damals Sorgen um den Premierentermin hatte? „Nein“, sagt Claudia Huitz entschieden. „Es musste einfach funktionieren.“

Und das tat es: Zur Premiere kamen 700 Zuschauer. Die Profi- und Laiendarsteller sowie die 20 Backstage-Mitarbeiter machten ihre Sache gut. Die 25 Pferde galoppierten wie geheißen über die imposante, runde Naturbühne und die Pyrotechnik funktionierte einwandfrei. Nur der Regen hätte nicht sein müssen. Das heißt aber nicht, dass Claudia Huitz nun vor jeder Aufführung den Wetterbericht nervös verfolgt: „Ich mache mir keine Sorgen um Dinge, die ich nicht ändern kann.“ Da packt sie lieber vor Ort kräftig mit an.

Deshalb muss die Festival-Chefin bis zum Ende der Spielzeit im September auch auf ihr liebstes Hobby verzichten: das Busfahren. In Ulm sitzt die dreifache Mutter als Aushilfe regelmäßig am Steuer. „Ich liebe es einfach, so ein großes Fahrzeug zu bewegen. Und ich rede gern mit Menschen.“ Von ihrem Hauptberuf könne sie am Steuer eines Busses wunderbar abschalten. Jetzt hält sie aber erst einmal bei den Burgrieder Festspielen die Zügel in der Hand.

„Winnetou und der Schatz im Silbersee“, kommende Aufführungen: 12.7. und 13.7., weitere Aufführungen bis 7.9. (samstags 15 und 19.30 Uhr, sonntags 17 Uhr), Infos und Tickets: 07392/900970, www.festspiele-burgrieden.de,

