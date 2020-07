Johannes Kretschmann, der Sohn des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), tritt 2021 als Bundestagskandidat für die Grünen an. Am Montag setzte er sich in einer Kampfabstimmung in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) gegen seinen Konkurrenten Thomas Zawalski durch. Nach Angaben des Grünen-Kreisverbands vom Dienstag stimmten 57,27 Prozent der Wahlberechtigten für Kretschmann und schickten ihn ins Rennen um den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet.

Johannes Kretschmann (41) ist bisher Fraktionssprecher der Grünen im Sigmaringer Kreistag. Bereits als Jugendlicher war er aktiv in der Grünen-Jugend. Er hat Religionswissenschaft, Rumänistik und Linguistik studiert und als Online-Redakteur gearbeitet. Er engagiert sich für den Erhalt des Dialekts.

Homepage Johannes Kretschmann