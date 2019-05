Winfried Kretschmann vor Relegation des VfB optimistisch

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist vor den Relegationsspielen des VfB Stuttgart um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga optimistisch. Vor dem Hinspiel am Donnerstag gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Union Berlin bezog der 71-Jährige sich etwa darauf, dass sich seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 in zehn Fällen achtmal der Bundesligist durchgesetzt hat. „In 80 Prozent der Fälle entscheidet der Erst-Bundesligist die Spiele für sich“, sagte Kretschmann und ergänzte mit Blick auf den VfB: „Nach den letzten Spielen, die er geliefert hat, habe ich Grund für Optimismus, dass er das packt. Leider kann ich nicht auf dem Platz sein.“

