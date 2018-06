Die Opposition wittert einen Skandal, die Regierung und die Fraktionen von Grünen und CDU sprechen von einem normalen Vorgang: Fast drei Stunden lang haben sich die beiden Lager am Mittwoch im Stuttgarter Landtag einen Schlagabtausch zu den öffentlich gewordenen Nebenabsprachen zum Koalitionsvertrag geliefert – mit teils überraschenden und auch skurrilen Wendungen.

Bereits zum Start der grün-schwarzen Regierung war klar, dass mehr verabredet wurde als der vorgestellte Koalitionsvertrag. Doch erst nachdem die Nebenabsprachen in Teilen publik wurden, veröffentlichten Grüne und CDU Anfang der Woche die gesamte Maßnahmenliste mit Kostenberechnung. „Das ist das Gegenteil von Offenheit und Transparenz“, kritisierte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch im Landtag – besonders in Richtung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Der habe nämlich während der Koalitionsgespräche das Mäntelchen des Haushaltssanierers angezogen. Und nun stehe über der Maßnahmenliste, die zwei Milliarden Euro umfasst, dass hierfür kein Haushaltsvorbehalt gelte. „Glaubwürdigkeit ist etwas anderes als diese Landesregierung“, lautete Stochs Fazit.

Keine Nebenabsprachen in Hessen

Bereits am Dienstag hatte Kretsch-mann hingegen betont: „Der Haushaltsvorbehalt gilt immer“, also auch für die Investitionen der Nebenabsprachen. In derselben Pressekonferenz hatte Kretschmann auf Hessen verwiesen, wo Schwarz-Grün regiert. Auch dort, so Kretschmann, habe es eine Liste mit Nebenabsprachen gegeben, die noch länger sei als die im Südwesten. Und die Regierung sei gut damit gefahren. Ist sie das wirklich? Genau das wollte am Mittwoch die überraschte hessische Opposition wissen und forderte, die Nebenabsprachen sofort zu veröffentlichen.

Ortswechsel zurück: Im Stuttgarter Landtag unterbrach FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke Kretschmann, um von seinem Handy abzulesen, was der hessische Regierungssprecher Michael Bußer erklärte: „Nebenabsprachen existieren nicht.“ Kretschmanns Kommentar dazu: „Dann habe ich mich geirrt.“ Rülke warf Kretschmann vor: „Sie haben die Öffentlichkeit hinters Licht geführt“, und nicht nur die: auch die Medien, das Parlament und seine eigene Partei. Denn die habe er lediglich über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Nicht aber über die viel detaillierteren Nebenabreden.

Kretschmann: Nichts skandalöses

„Der Wunsch nach Transparenz ist berechtigt“, entgegnete Kretschmann, sagte aber auch: „Ich habe der absoluten Transparenz noch nie das Wort geredet.“ Die Nebenabsprachen seien ein Resultat seiner Erfahrungen aus der vergangenen Legislaturperiode. Seine ehemaligen sozialdemokratischen Koalitionspartner erinnerte er daran, wie es bei jeder Haushaltsdebatte zu heftigen Konflikten gekommen sei. Er sei verantwortlich dafür, dass es eine stabile, arbeitsfähige Regierung gebe. An der Großen Koalition in Berlin sehe man, was passiere, wenn man sich bei jedem großen Projekt streite. Nichts in den Nebenabreden widerspreche dem Koalitionsvertrag. Immer und immer wieder betonte Kretschmann: „Daran ist nichts skandalös.“

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sprang Kretschmann zur Seite, indem auch er betonte: „Die Nebenabsprachen stellen eine Auslegungshilfe dar, sonst nichts.“ Es sei ein Arbeitspapier. Eines, das jederzeit vom Koalitionsausschuss geändert werden könne, ergänzte der CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Andere Koalitionen sprächen sich mündlich ab. „Die Grünen wollten einiges verschriftlichen, weil sie schlechte Erfahrungen mit der SPD gemacht haben“, so Reinhart.

Stoch warnt Kretschmann

Stefan Räpple von der AfD sprach von einer „Mauschel-Affäre“. Die Bürger hätten die „Schnauze voll“ von Hinterzimmer-Politik, sagte er – um dann einzuräumen, dass es manchmal nicht anders ginge, als hinter verschlossenen Türen zu tagen. Genau das tut derzeit nämlich die AfD-Restfraktion, die seit der Abspaltung von 14 Abgeordneten nichtöffentlich über ihre Zukunft berät. Zu den Abspaltern gehört der ehemalige Fraktionschef Jörg Meuthen, der den Koalitionären in der aktuellen Debatte vorwarf, sich peinlich zu benehmen, statt sich zu entschuldigen.

Bis zuletzt habe er auf eine Erklärung gewartet, warum die Punkte nicht einfach in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurden, sagte Stoch. Er warnte Kretschmann: „Sie sind dabei, das Vertrauen der Menschen zu verspielen“.

