Winfried Kretschmann gratuliert VfB zum 125. Geburtstag

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum Geburtstag gratuliert. „Seit 125 Jahren sind wir zu Recht stolz auf unseren VfB, der als größter Sportverein Baden-Württembergs für leidenschaftlichen Fußball voll packender Emotionen steht“, sagte Kretschmann bei einer Feierstunde am Samstagabend anlässlich des Jubiläums an diesem Sonntag. Am 9. September 1893 war der Vorgängerverein FV Stuttgart 1893 gegründet worden.

Fünf deutsche Meisterschaften hat der VfB Stuttgart in seiner Geschichte gefeiert. In der aktuellen Saison hat die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut allerdings einen Fehlstart hingelegt und ist nach zwei Spieltagen noch ohne einen Punkt und ohne eigenes Tor. Am kommenden Sonntag tritt der Tabellenletzte beim SC Freiburg an.

