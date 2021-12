Kretschmann will „diese Pest“ bezwingen und fordert erneut eine Impfpflicht

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat in einem Interview beim SWR seine Forderung nach einer Impfpflicht bestärkt und sich über Impfskeptiker sehr kritisch geäußert. Für ihn gebe es keinen rationalen Grund, sich nicht impfen zu lassen.

Viele Skeptiker beharren darauf, dass eine Impfung gegen das Coronavirus Privatsache sei, in die der Staat sich nicht einzumischen habe. Dem widerspricht Kretschmann entschieden:

Der Ungeimpfte gefährdet auch andere, insofern ist es keine Privatangelegenheit mehr.

Bereits im November hatte Kretschmann eine allgemeine Impfpflicht ins Spiel gebracht. Auch privat lasse ihm das Thema keine Ruhe, so der Ministerpräsident.

Kretschmann sieht Impfpflicht als einzige Lösung

In dem Gespräch mit dem SWR geht Kretschmann auch auf den Vorwurf ein, man habe nicht mit Weitsicht gehandelt und sich nicht angemessen auf die vierte Welle vorbereitet.

Kretschmann betonte, dass die Politik den Sommer zwar nicht "verschlafen" habe, aber die niedrigen Infektionszahlen zu "leichtsinnigen" Entscheidungen geführt hätten. Jetzt aber müsse unbedingt die Impfpflicht eingeführt werden. "Damit wir dieses Hin und Her, dieses Schlamassel, diese Pest hinter uns lassen können".

Auch den Kurs seiner eigenen Regierung in der Corona-Krise, angefangen bei der Schließung der Impfzentren im Herbst, verteidigte Kretschmann. Man setze weiter auf Hausärzte und mobile Impfteams.

Kretschmann äußerte seine Zuversicht, dass bis Ende des Jahres drei Millionen Menschen in Baden-Württemberg ihre Booster-Impfung erhalten haben würden. Mehr mobile und stationäre Impfangebote, auch an Wochenenden, sollten das ermöglichen, so der Ministerpräsident weiter.

Die langen Wartezeiten bei den Impfaktionen seien aus Kretschmanns Sicht ärgerlich aber eben auch unvermeidbar gewesen, da es einen "Ansturm auf das Boostern" gegeben habe.