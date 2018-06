Windreich-Chef übernimmt Finanzverantwortung - Vorstand geht

Wolfschlugen (dpa/lsw) - Der Unternehmensgründer und -Chef der Windreich AG, Willi Balz, entlässt seinen Finanzvorstand und übernimmt die Verantwortung für Finanzen und Controlling beim Windparkplaner. Vorgänger Matthias Hassels verlässt das Unternehmen mit Sitz in Wolfschlugen bei Stuttgart laut Mitteilung im beiderseitigen Einvernehmen.

„Da ich persönlich mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag hafte, möchte ich die Verantwortung für Finanzen zukünftig selbst in die Hand nehmen“, erklärte Balz. So sei sichergestellt, „dass den Kapitalmärkten und Investoren die Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit unserer Aktivitäten zur raschen Umsetzung der Energiewende überzeugend vermittelt werden“. Details zum Personalwechsel nannte das Unternehmen am Samstag auf Nachfrage zunächst nicht.

