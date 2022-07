Windböe bei Sommergewitter bringt Scheunendach zum Einsturz

Während eines starken Sommergewitters hat eine Windböe ein Scheunendach in Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg) zum Einsturz gebracht. Ein angrenzendes Gebäude musste danach zur Sicherheit evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten später in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Den Schaden an der Scheune schätzt die Polizei auf 60.000 Euro.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220721-99-101713/2