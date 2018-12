Windböe stürzt Baukran in Freudenstadt auf eine Straße

Eine starke Windböe hat einen Baukran in Freudenstadt umgeworfen. Das schwere Gerät stürzte auf eine Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde niemand verletzt. Für die Bergung musste die Straße am Samstag mehrere Stunden lang gesperrt werden. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.

Mitteilung der Polizei